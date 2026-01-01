Sikkerhetspolitikk Nato beredt til å forsvare seg mot trusler fra verdensrommet – Russland krenker polsk, sørkoreansk luftrom – 700 000 russiske soldater drept i Ukraina Nato-sjef Mark Rutte sier at alliansen vil forsvare seg mot alle trusler fra verdensrommet etter meldinger om at Russland gjør forberedelser til å skyte atomvåpen opp i bane. Etterretningsrapporter som denne måneden er delt mellom Nato-land antyder…

Morgenrunden ** Libya fordømmer Ukrainas angrep på to russiske fartøyer ved Benghazi, og forlanger en forklaring fra Kyiv. En korvett og et lasteskip ble truffet av sjødroner på søndag. Mandag morgen bekreftet Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at det var de som sto bak. DN (NTB-Reuters-AFP) ** USA vurderer å lære opp syriske soldater i minerydding. Det vil i så fall være det første amerikanske…